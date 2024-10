Vede i carabinieri e abbandona l’auto | era piena di arnesi da scasso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Castelraimondo, 29 settembre 2024 - Alla vista deiscappa a piedi per le campagne. I militari della stazione di Castelraimondo hanno trovato un arsenale didanel. Un kit fatto di attrezzi, tra cui trapani, smerigliatrice e disturbatore di frequenze. E' caccia all'uomo. I militari della stazione locale, la scorsa notte, nell’ambito di servizi preventivi hanno individuato infatti un’auto, una Ford Focus, già segnalata come veicolo sospetto in uso a pregiudicati dediti a furti. Al momento del controllo, l’uomo che si trovava vicino al mezzo, alla vista dei militari, è fuggito repentinamente per le campagne circostanti, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono confluite altre pattuglie di rinforzo, che hanno setacciato l’area per alcune ore, senza però riuscire per ora a rintracciare lo sconosciuto.