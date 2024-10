Vaccinazione antinfluenzale partita la campagna gratuita in Lombardia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 1 ottobre 2024) Numeri incoraggianti nel giorno di apertura delladicontro l’influenza in. In questa prima fase è rivolta alle categorie più a rischio. Dal 4 novembre, sarà estesa a tutta la popolazione. Obiettivo proteggere i cittadini dalle infezioni stagionali, in particolare influenzali. Nei giorni 5 e 6 ottobre si terranno eventi di apertura straordinaria organizzati dalle strutture sanitarie territoriali. Oltre tremila dosi sono state prenotate dai medici di famiglia. Anche l’assessore Guido Bertolaso si è sottoposto alla. “Ladi Regionebene” – ha dichiarato l’assessore regionale al Welfare – durante l’incontro ‘Vaccinazioni ai pazienti fragili, opportunità di salute’ promosso da Fondazione The Bridge.