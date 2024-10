Va bene l' hype ma Joker | Folie à Deux è un buon film? Ecco cosa è emerso dalle prime recensioni

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 1 ottobre 2024) Partiamo da una premessa importante:si è svelato alla critica come al pubblico pagante in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia circa un mese fa e in sala ha ricevuto una standing ovation di 11 minuti, piazzandosi subito tra imeglio accolti dal pubblico insieme a The Next Room di Pedro Almodovar, che poi ha vinto la kermesse. Tuttavia, se abbiamo imparato qualdai festival cinematografici, è che non ci si può fidare degli applausi, perché quello che la critica e il botteghino dicono dopo spesso è molto diverso. Sarà così anche per il sequel di? Al momento sembra di sì. Purtroppo ledegli esperti sono lontane dall'assomigliare a quelle ricevute daldel 2019, così come l'indice di gradimento (dei “pro”), di poco superiore alla sufficienza.