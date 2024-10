Un incubo seriale fobico disgustoso e anacronistico | i fratelli Erik e Lyle Menendez contro la serie Netflix sulla loro storia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) “Un grottesco shock drama” pieno di “falsità e menzogne”. L’entourage dinon ci sta e attacca ad alzo zero la, Monsters, Thestory. Sono ben 24 i membri della famiglia deicondannati per l’omicidio dei genitori, avvenuto il 20 agosto del 1989 in una lussuosa casa di Beverly Hills a Los Angeles, ad aver accusato il regista Ryan Murphy. I due che all’epoca avevano 18 e 21 anni entrarono in casa e ammazzarono papà e mamma con un fucile da caccia. Successivamentesi diedero alle spese più sfrenate dando immediatamente nell’occhio e vennero arrestati nel 1990. L’ergastolo arriverà nel 1996, ma nel frattempo durante il lungo processo i due hanno rievocato anni e anni di abusi sessuali e violenze psicologiche subiti dal padre.