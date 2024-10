Totti | Hanno amplificato e parlato di problemi tra me e De Rossi Juric è partito con il piede giusto

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 1 ottobre 2024) Francescoha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Intercettato a margine di un evento nel centro sportivo di Anzio creato da Bruno Conti,hadi Fonseca, dell’amico De, delle difficoltà dell’Inter e della vicenda Sinner.: «Fonseca è riuscito a capovolgere la situazione e a mettere tutti in riga» Fonseca l’avevi conosciuto a Roma. Ti aspettavi gestisse così bene la pressione al Milan? «Il Milan dopo il derby è rinato nelle ultime due partite, quel risultato ha ricaricato i giocatori e affronteranno la partita nel migliore dei modi anche perché quando giochi in Champions se non sei al massimo fai brutta figura. Fonseca? Stiamo parlando di un grande allenatore: certo, Milano non ti dà tante possibilità, se sbagli non hai altre chance. Lui è riuscito a capovolgere la situazione e a mettere tutti in riga.