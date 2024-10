Sparito il computer di Santini era di proprietà del Comune | Non riesco a trovarlo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Pesaro, 1 ottobre 2024 – E’ilportatile di Massimiliano. Apparteneva al. Sollecitato da tempo riconsegnarlo,, ex dipendente comunale operativo nello staff del sindaco Ricci, ha inviato nei giorni scorsi all’ufficio protocollo deluna denuncia di smarrimento del pc. Non lo trova più. Era il pc che utilizzava per lavorare nel suo ufficio in. Doveva contenere senza alcun dubbio il materiale riguardante gli affidi diretti che sono stati dati a Opera Maestra e a Stella Polare oltre ad altre società e imprese. Illo aveva sollecitato a darsi da fare per riconsegnarlo in tempi quasi sospetti perché coincidenti con l’avvio dell’inchiesta giornalistica e successivamente quella penale.è stato sottoposto a perquisizione giovedì scorso e gli sono stati sequestrati sia unche il telefono oltre a vari documenti.