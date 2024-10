Sono stati gli episodi a fare la differenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Un’altra buona prova, condita da impegno e sacrificio, ma ancora una volta l’Ancona è tornata a casa a mani vuote: non mancano però gli spunti positivi su cui lavorare in settimana, per poter riprendere la marcia a partire dalla sfida di domenica contro il Sora. Lo sa bene Luca Magnanini, che nonostante il dispiacere per la sconfitta, prova a vedere il bicchiere mezzo pieno: "E’ stata una gara molto combattuta, avremmo potuto sbloccarla nel primo, noi come loro. E’ stata una partita molto fisica, condita anche da ruvidi contrasti, ma lal’hanno fatta gli. Lorobravi a sfruttarlo, mentre noi purtroppo non ci siamo riusciti". In effetti, l’occasione più grande l’Ancona ce l’ha avuta nel primo tempo, non riuscendo a capitalizzare il contropiede sull’asse Savor-Martiniello.