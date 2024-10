Scopri LUCI di FURIA IN MELIS feat ARIS CENA

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 1 ottobre 2024) Da venerdì 4 ottobre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “”, il nuovo singolo diIN, che racconta una storia triste ma in chiave vivace. “” è il Nuovo Singolo diINDa venerdì 4 ottobre 2024, gli amanti della musica pop dance potranno ascoltare “”, il nuovo singolo diINin collaborazione con. Questo brano sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica, promettendo di conquistare il pubblico con il suo ritmo coinvolgente. Una Storia di Amore e Avversità “” si presenta come una canzone che, pur raccontando una storia triste, lo fa con un’atmosfera vivace e allegra.