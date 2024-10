Schiavitù all’autolavaggio Chiesti 6 anni e 20mila euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024)di reclusione edi multa per "lo zio" e 1 anno e 8 mesi di reclusione oltre a 5milaper "il nipote", difesi dagli avvocati Marco Vitali e Leonardo Bruschetti. E’ la richiesta avanzata ieri dal sostituto procuratore Silvia Cecchi nel processo per sfruttamento della manodopera e riduzione ina carico di due cittadini egiziani di 46 e 30. Nel 2021 erano finiti in manette da parte dei carabinieri con l’accusa di gestire una rete di 28 immigrati egiziani, obbligati a lavorare nell’autolavaggio "I Faraoni" di Bellocchi per 74 ore alla settimana per 227,5di stipendio mensile. Il pubblico ministero ha indicato anche un’evasione contributiva di oltre 290milache potrebbe essere oggetto di confisca nei confronti dei due imputati.