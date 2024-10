Sanità Giuliano UGL | Bene utilizzo dell’Intelligenza Artificiale ma non potrà mai sostituire ruolo degli operatori

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 1 ottobre 2024) Gianluca, segretario nazionale della UGL Salute, sottolinea il potenziale dell’IA nel supportare il sistema sanitario italiano, dalla diagnosi precoce alla gestione delle risorse “In un momento complicato dellaitaliana guardiamo con attenzione, pronti a coglierne pregi e difetti, a quanto l’Intelligenzaportare per migliorare l’assistenza e le condizioni di lavoro” dichiara in una nota il segretario nazionale della UGL Salute Gianluca. “E’ chiaro come per noi le tecnologie più sofisticate e gli algoritmi non potranno mail’uomo ma sicuramente aiutarlo, in questo caso in ambito sanitario.