Salerno | duplice omicidio al mercato ittico L’autore si costituisce

(Di martedì 1 ottobre 2024). È accaduto alle prime ore di questa mattina. L’indagato, che si è costituito, ha sparato a due ex colleghi È accaduto questa mattina intorno alle 4:30 presso ildi. Un 72enne, armato di una calibro 7,65, è entrato nella struttura ed ha sparato a due ex collegli della Cooperativa Eurofish. Uno dei due freddato sul posto da un colpo diritto al cuore, si tratta di R.M., di Portici. L’altro uomo, C.D.L di, attinto alla scapolare è deceduto presso l’ospedale. Sul posto per i rilievi del caso la Polizia Scientifica, mentre sono al vaglio della Squadra mobile dii filemati della videosorveglianza al fine di verificare la dinamica dei fatti che è già chiara. Ascoltati dagli inquirenti anche altri testimoni presenti sul posto. Secondo le ricostruzioni, tra i tre da tempo c’erano degli screzi.