Roma il bilancio di Totti | De Rossi Juric e le critiche a Cristante-Pellegrini

(Di martedì 1 ottobre 2024) E’ il momento di un primoin casadopo l’esonero di Daniele Dee l’arrivo di Ivan. “È partito col piede giusto, due vittorie e un pareggio. Sappiamo tutti cheè piazza particolare ed esigente, speriamo possa fare bene sia in campionato che in Europa”. Così Francescoal microfono di Sky Sport a margine di un evento al centro sportivo di Bruno Conti ad Anzio. “Del’ho sentito come lo sentivo prima. Ma per parlare anche di vita privata, non solo calcio. Hanno amplificato e parlato di problemi tra me e lui durante il percorso da allenatore, ma siamo due amici che si sentono spesso. Era la normalità, hanno creato un caso dicendo che lui diceva cosa interne a Trigoria Tutte chiacchiere”, continua l’ex calciatore al microfono di Sky Sport a margine di un evento al centro sportivo di Bruno Conti ad Anzio.