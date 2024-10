Riconosciuto lo stato di calamità Aprono i bandi per i risarcimenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024)dinaturalee ora, anche nei territori alluvionati del 15 maggio, è corsa ai. Entro metà novembre Comuni, privati e aziende potranno presentare, con modalità rigorose, le richieste di risarcimento. Le notifiche sono arrivate ai municipi nei giorni scorsi. Ora, capillare, l’informazione soprattutto ai cittadini della zona rossa fra Bellinzago, Gessate, Masate e Liscate, che fu pesantemente colpita dalle esondazioni. "In maggio raccogliemmo negli uffici le schede rasda da allegare all’istanza didi- ricorda il sindaco Michele Avola -. Questa volta, naturalmente, aziende e cittadini si muoveranno in autonomia. Ora faremo circolare il più possibile informazioni e istruzioni. Suppongo che saremo chiamati in causa in un altro momento, per verifiche tecniche sulle istanze presentate". Iregionali sono polipartiti.