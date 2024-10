Rbr Marini subito protagonista | Dai tifosi una spinta incredibile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’inizio sfavillante di RivieraBanca porta la firma, ben chiara ed evidente, di Pierpaolo. È stato lui il più continuo in una gara d’esordio che per tanti altri è vissuta su alti e bassi, momenti no ed altri di pura esaltazione. L’ex Trapani, invece, è riuscito a essere produttivo dall’inizio alla fine, leggendo dove si poteva attaccare e affettando la difesa dell’Apu con penetrazioni e soluzioni sempre corrette. Rbr ne ha beneficiato, ha resistito e, quando sono entrati i tiri di tutti, è volata via. "Ci tenevamo molto a far bene, era la prima in casa e il Flaminio era gremito e molto caloroso. Non volevamo deludere i nostri– racconta–. È stata una partita tosta, come lo sarà spesso in questo campionato, e abbiamo iniziato in maniera un po’ soft, forse con un pizzico di tensione. Facevamo fatica in attacco, poi però ci siamo sciolti muovendo bene la palla.