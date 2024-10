Quattro 007 italiani intossicati dal cianuro uno è morto | la spy story ad Hammamet

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Un agente dei servizi segreti, uno finito in coma farmacologico, altri due. E un sospetto: “Avvelenamento da”. Oltre all’ombra di un festino a base di droga e con la presenza di prostitute. C’è una spyche viaggia sull’asse Italia-Tunisia, svelata dall’agenzia di stampa Nova: un italiano èaddurante una cena tra otto amici ed era un agente dell’Aise, l’ex Sisde, dopo aver ingerito una bevanda alcolica artigianale ottenuta dalla fermentazione di noccioli di pesco. Tra i partecipanti, altri tre hanno necessitato di ricovero nel centro anti-veleni di Tunisi. Per uno di loro, un altro 007, in forma all’Aisi, è stato necessario indurre il coma farmacologico. Sulla vicenda si è già mosso il Copasir.