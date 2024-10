Pierpaolo Marino | C’è un equilibrio che dà ampie garanzie per il futuro

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 1 ottobre 2024)mette a confronto McTominay e Zielinski, ex dirigente del Napoli, ha espresso la sua opinione riguardo a un possibile confronto tra Scott McTominay e Piotr Zielinski durante un intervento a “Il Bello del Calcio” su Televomero.ha dichiarato di preferire McTominay, sottolineando il potenziale di crescita del centrocampista scozzese. Pur riconoscendo che Zielinski è un giocatore di livello, ha osservato che il polacco non è stato determinante per la vittoria dello Scudetto da parte del Napoli. Questa affermazione riflette una valutazione critica sulle prestazioni di Zielinski, in un contesto di confronto tra i due calciatori. Rinnovo Kvara? Il Napoli sta considerando attentamente il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia, consapevole dell’importanza di non ripetere l’errore commesso con Victor Osimhen.