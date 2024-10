Nuove condotte per prevenire gli allagamenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024) Inizieranno nei prossimi giorni i lavori della seconda fase del progetto del Gruppo Cap in collaborazione con il Comune. Un investimento complessivo di circa 9 milioni per risolvere il problema degliin caso di piogge intense, nell’area tra via Leonardo da Vinci e via Maroncelli. La prima parte dei lavori ha riguardato la realizzazione di una vasca volano e di prima pioggia, sempre in via Leonardo da Vinci, divisa in due comparti. Il primo serve a raccogliere le acque di prima pioggia che vengono stoccate e rilasciate nella rete fognaria appena si conclude l’evento di maltempo, alleggerendo, così, la rete comunale ed evitando gli. Il secondo comparto della vasca raccoglie l’acqua piovana e la rilascia anche stavolta in modo controllato.