Modena Battistella e Gliozzi verso il rientro

(Di martedì 1 ottobre 2024) Del match di domenica con la Sampdoria si è già detto tutto o quasi e anche volendo, davanti ad un emergenza di questa portata, non è che si possa aggiungere ancora qualcosa. La sconfitta è già stata depositata negli almanacchi, il campionato continua, la classifica fortunatamente è corta e pare aspettare ancora chi è in ritardo e dopo la partita di domenica prossima a Catanzaro arriverà una sosta che per ilsarà come l’oasi per il viandante che attraversa il deserto.