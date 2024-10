Milano il caso ultras | anche Emis Killa negli atti dell’inchiesta

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 1 ottobre 2024)compare nelle cartedella Procura diche ha portato all’arresto di 19di Milan e Inter. Per dei suoi rapporti con il capo della Curva Sud Luca Lucci,il rapper è stato perquisito “presso terzi” Così come Fedez,non è stato iscritto nel registro degli indagati.e Lucci sono stati visti più volte allo stadio insieme. Stando alle indagini, lo scorso 17 agosto quando allo stadio era prevista la partita tra Milan e Torino, Lucci era atteso“skybox” e con lui c’eraRudolf Emiliano Giambelli, in arte. E subito dalla Curva Sud viene dedicato uno striscione a chi è considerato il capo ultrà per eccellenza del tifo rossonero con scritto: “Il Joker ride sempre”.