Mi invidiano le televendite | lo sfogo di Patrizia Rossetti quando in tv è cambiato tutto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024), personaggio televisivo da quarant'anni, non ha peli sulla lingua. Già signora incontrastata del pomeriggio di Rete 4, ha vissuto in prima persona il grande cambiamento della rete e della tv in generale «ma basta dire che ho ripiegato sulleperché non è vero», ci tiene a precisare. «Ho solo continuato a farle per i clienti che avevano scelto i miei spazi. Del resto anche nelle mie trasmissioni avevo ben cinque telepromozioni perché Mediaset vive con la pubblicità. Però certamente non ho mai sgomitato per farle come invece fanno altri che passano ore in fila in ginocchio dai capi di Publitalia per avere uno spazio simile senza neppure riuscire ad averlo perché magari non hanno la giusta credibilità o semplicemente non sanno vendere». Sorride.