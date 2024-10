L’ex leader della Curva Nord Beretta | Con la società c’era un rapporto trasparente nessuna minaccia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 1 ottobre 2024) “Con laun. Era a conoscenza delle problematiche e ci siamo sempre interfacciati con i responsabilisicurezza e dei rapporti con le tifoseria per risolvere tutte le questioni. Nessuno ha mai fatto pressioni e minacce. Quandobisogno di più biglietti li chiedevamo, quandoda organizzare trasferte ci rivolgevamo a loro”. Parla così Andrea, ex, parlando oggi con il suo difensore, l’avvocato Mirko Perlino, durante un colloquio in carcere. Parlando con il legale, ha spiegato anche la sua versione sui biglietti per la finale di Champions a Istanbul: “Avevamo fatto una richiesta iniziale ma ce ne sono stati proposti menometà. Allora per evitare di lasciare la metà dei tifosi a casa abbiamo detto ‘non va nessuno’.