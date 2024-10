L’avanzata sovranista in Austria | la destra vince ma non governa E fa litigare la maggioranza italiana

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Roma, 1 ottobre 2024 – Uno tsunami politico inla vittoria del partito della Libertà, Fpo. E l’onda lunga del voto scuote anche il centroitaliano: come gestire il vento? Bisogna fare terra bruciata intorno a una forza estremista, con radici nell’ideologia nazista, oppure no? A Vienna, i popolari non hanno dubbi: sbarrano la porta a Herbert Kickl, che da solo non ha i voti perre. Con l’Fpo hanno giàto in passato, tanto che lo stesso leader è stato ministro. Ma una cosa è avvalersi di un alleato minore, tutt’altra trovarsi in posizione subordinata, senza contare l’influsso della situazione tedesca, dove popolari e AfD sono inconciliabili. Di qui, la scelta di un governo da cordone sanitario gioco forza molto fragile.