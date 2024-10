L' alleanza di centrosinistra regge nelle Regioni Ma le tensioni crescono

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 1 ottobre 2024) AGI - "Siamo pronti a governare", diceva Elly Schlein. Era l'8 settembre e la leader dem parlava dal palco di Reggio Emilia, alla festa nazionale dell'Unità. Sono trascorse solo tre settimane che, però, sembrano anni. Ai cinque punti proposti da Schlein per costruire l'alternativa al governo delle destre - sanità, lavoro, scuola, diritti e ambiente - sono seguiti altrettanti "incidenti" di percorso che hanno segnato il rapporto all'interno dell'opposizione: il voto europeo sulle armi in Ucraina, quello sul rifinanziamento delle missioni internazionali, i botta e risposta sulle elezioni americane, il veto sull'ingresso di Renzi nel perimetro dele, soprattutto, il voto per eleggere il nuovo Consiglio di Amministrazione della Rai.