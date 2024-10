La prospettiva di Matteo Guendouzi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 1 ottobre 2024) Mattéoera arrivato alla Lazio l’ultimo giorno di agosto del 2023 e solo perché l’allora allenatore biancazzurro Maurizio Sarri, dopo aver fatto presente alla società per settimane di avere gli uomini contati a centrocampo, si era inalberato. Era arrivato perché serviva uno che corresse in mezzo al campo senza preoccuparsi della fatica. E poco male se i tifosi avrebbero preferito qualcuno più simile a Sergej Milinkovi?-Savi?, andatosene in Arabia Saudita. E Mattéonon aveva né il nome né le caratteristiche per riempire il vuoto negli spalti lasciato dal serbo. Mattéoaveva ventiquattro anni e aveva già vissuto quattro vite calcistiche. Problemi di. Era stato una stella delle giovanili del Paris Saint-Germain, poi un ragazzino senza futuro.