La meccanica sprofonda nella crisi pesano i costi Cassa integrazione aumento record

(Di martedì 1 ottobre 2024) Firenze, 1 ottobre 2024 – Numeri che fanno venire i brividi, con migliaia di lavoratori che temono per il loro futuro. Non è solo il comparto moda a soffrire in provincia, così come in tutta la piana, ma ora è inanche la, settore dove crollano gli ordini e laè aumentata del 153% nell’ultimo anno. A lanciare l’allarme è Cnacon il presidente Massimiliano Martelli, secondo il quale “il comparto meccanico è destinato a essere investito da uno tsunami non appena gli effetti delladei più grossi gruppi automobilistici europei (Stellantis, Audi, Volkswagen) si faranno sentire sulle imprese toscane che lavorano per automotive e comparto agricolo (rimorchi trattori e componenti)”.