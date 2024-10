Incidente a Carpi scontro tra bus e auto Autista ferita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024), 1 ottobre 2024 –questa mattina averso le 12 tra un’e unbus Arianna. L’è avvenuto all’incrocio tra via Foscolo e via Cadamosto. Un bus in servizio sulla linea urbana Blu, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale dell’Unione Terre d’Argine, che ha effettuato i rilievi di legge e provveduto a regolare il traffico in zona, mentre percorreva via Foscolo si è scontato con la vettura che fuoriusciva da via Cadamosto. A seguito dello, l’Arianna ha successivamente impattato contro la recinzione dell’edificio posto al civico 36 di via Foscolo.tra bus e, le foto Pare che all'origine dell'vi sia il mancato rispetto di una precedenza.