Inchiesta ultras Sala | Era nell’aria che qualcosa non andasse!

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’si arricchisce di un nuovo punto di vista, con il sindaco di Milano Beppeche ha commentato in maniera molto netta la vicenda. IL PENSIERO – L’che ha portato all’arresto di 19di Inter e Milan per il possibile reato di “associazione a delinquere” è stata oggetto di un commento da parte del sindaco Beppe. Il primo cittadino meneghino ha posto l’accento sul fatto che tale notizia non lo abbia sostanzialmente sorpreso, stante la presenza di elementi già tali da sollevare dubbi in merito: «Molto male quello che è successo, molto bene però quello che sta facendo la Procura. È chiaro che è una situazione che va raddrizzata rapidamente perché erache ci fosseche non andava».