I concerti del mese di ottobre 2024 | tra i più attesi in Italia David Gilmour Mahmood Rose Villain Ghali

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 1 ottobre 2024) Si presenta ben assortito il calendario musicale deideldi, nel quale grandi star internazionali insieme ai nostri artisti lasciatisi alle spalle le arene delle torride serate estive, si esibiranno nelle location indoor tra teatri, club e palasport. Ad aprire ilcon gli ultimi tre dei seidial Circo Massimo, con i quali il musicista fresco di pubblicazione dell’album Luck And Strange ha dato il via al nuovo tour che lo porterà in giro per il mondo dopo sette anni. Stasera, 1partirà il tour nei teatri di Luciano Ligabue che vedrà il rocker emiliano esibirsi con un doppio appuntamento nella sua Correggio presso il Teatro Asioli. Achille Lauro ritorna live per due appuntamenti: il 4all’Unipol Forum di Assago e nella sua Roma, tre giorni dopo.