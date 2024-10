Harry torna a Londra la Famiglia Reale lo evita Giallo su Meghan Markle | perché non è con lui?

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il principeto a, ma il suo rientro non è stato accolto con calore dalla. Giunto per partecipare ai WellChild Awards, un evento che sostiene dal 2007,ha mantenuto un basso profilo,ndo ogni contatto con i membri della. Sebbene si trovi a pochi passi da Kensington Palace, residenza di suo fratello William e di Kate Middleton, l’incontro tra i due sembra ormai fuori discussione. Il rapporto tra i fratelli è segnato da una profonda frattura, che risale ormai a diverso tempo. Lo scorso febbraio,aveva brevemente incontrato suo padre, Re Carlo III, per circa 45 minuti dopo che era stata diagnosticata al sovrano una grave malattia. Tuttavia, in questa occasione, il re ha scelto di restare nella sua residenza di Balmoral, in Scozia,ndo un faccia a faccia con il figlio. “l’ha mollata”.