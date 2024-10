Ex Dante nessuna bomba era solo un proiettile Avanti i lavori

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Dopo attente analisi ambientali sotto la super visione della Prefettura di Avellino, per il cantiere dell'exAligheieri è stato scongiurato il rischio di uno stop prolungato aiin caso di necessità di disinnescare un ordigno bellico. L'intervento degli esperti del Nucleo artificieri del Genio guastatori di Caserta ha chiarito che, in realtà, non si trattava di unarisalente alla Seconda Guerra mondiale ma di undi artiglieria dello stesso periodo. Questo ha consentito di organizzare operazioni meno complicate per la rimozione della grossa munizione e l'area liberata da possibili rischi.dunque idi abbattimento, oramai praticamente completati per avviare quelli di ricostruzione di un edificio ex novo nel quale troveranno sistemazione la storica scuola media, la scuola primaria e la scuola materna.