Esplode un gasdotto | crolla una casa c’è un disperso

(Di martedì 1 ottobre 2024) Un grave incidente ha sconvolto Gallio, sull’altopiano di Asiago, nel Vicentino. Unadi tre piani èta dopo un’esplosione che, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere stata causata dall’esplosione di un. Le squadre di soccorso, tra cui i vigili del fuoco e il personale del Suem 118, sono subito intervenute e stanno scavando tra le macerie per cercare eventuali superstiti.Leggi anche: Tv in lutto, l’amato attore muore a 60 anni: l’aggravamento dopo l’ictus L’esplosione avrebbe sbalzato fuori il figlio del proprietario dell’abitazione, che ha riportato delle leggere ustioni, e il suo cane mentre il padre ancora non si trova. Si tratterebbe dell’ex dottore del paese Maurizio Rossato, in pensione da qualche anno: si sospetta che possa trovarsi sotto le macerie.