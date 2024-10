Erina nove figli e 15 nipoti Una donna forte e coraggiosa Oggi compie cento anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Una vita difficile ma circondata da mille affetti, quella diRappuoli. Ricca di ’montagne’ da scalare, sin da giovane. Al contempo di persone che le sono state vicine per superare le salite più impegnative. In primis la sua grande famiglia., infatti, chetaglia il bellissimo traguardo dei, ha quindici, 13 bise quattro tris. Che vogliono dimostarle tutto l’affetto che nutrono per lei ritrovandosi, domenica 6 ottobre, a Montalcino dove ora vive laa Giovanna. Tutti insieme ad, nel quartiere Pianello, per festeggiare un secolo di vita. Questaaffettuosa ma rocciosa, è infatti nata a Pienza il primo ottobre 1924, viveva inizialmente in un podere della Val d’Orcia. Insieme alla sua numerosa famiglia, composta da 4 fratelli e 5 sorelle, mandava avanti il podere a mezzadria.