Difesa blindata mentalità vincente e spirito di gruppo | il ‘metodo’ Conte funziona

(Di martedì 1 ottobre 2024) Sono tre i fondamenti che stanno rivoluzionando il ‘nuovo’ Napoli die lo spingono verso nuovi traguardi in Serie A. Il Napoli sta vivendo un momento d’oro in classifica e l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza il “metodo” Antonio, individuando tre segreti che stanno contribuendo alla rinascita della squadra partenopea. 1.La solidità difensiva è la chiave del successo del Napoli, che ha incassato un solo gol nelle ultime cinque partite, e per di più su rigore. La squadra ha trovato una nuova stabilità grazie all’arrivo di Alessandro Buongiorno, il miglior difensore per impatto immediato. La sua presenza ha anche riportato Rrahmani ai livelli di eccellenza raggiunti durante la vittoria dello scudetto.