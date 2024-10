Chiesto il carcere per Chiara Petrolini perché ha dimostrato disprezzo per la vita umana

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 1 ottobre 2024) *** aggiornamento 01 0ttobre 2024deve andare in: questo l’input che arriva dalla Procura di Parma ha riun aggravamento della misura cautelare per, la giovane residente a Traversetolo, accusata di aver dato alla luce due bambini, nati rispettivamente a maggio 2023 e agosto 2024, e di averli poi seppelliti nel giardino della casa in cui viveva insieme ai genitori e al fratello. La Procura ha presentato appello contro l’ordinanza emessa dal Gip di Parma, che due settimane fa ha disposto gli arresti domiciliari per la 21enne, respingendo la richiesta di imputazione per soppressione di cadavere e riconducendo i fatti all’occultamento di cadavere.