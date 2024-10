Cane rubato restituito alla bimba disabile Il padre commosso | Mi hanno detto ‘siamo ladri ma onesti'

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) La comunità di Acerra (Napoli) è rimasta sbigottita dinanzi ad una storia di un furto che ha dell’incredibile. Infatti ad unadi 12 anni è statoil suo, al quale era legatissima. Sabato scorso ilera stato lasciato solo in casa per qualche ora, mentre Rosario e la sua famiglia si concedevano una breve passeggiata. Al rientro l’uomo ha trovato l’appartamento a soqquadro, e notato che una delle porte-finestre della cucina era stata forzata. Insieme alportato via una borsa contenente oggetti di valore. Da qui l’appello del papà Rosario, preoccupato dallo stato d’angoscia della figlia, non è rimasto inascoltato. I residenti si sono mobilitati condividendo notizie e foto del, che era diventato amico insostituibile della 12enne costretta da una malattia genetica sulla sedia a rotelle.