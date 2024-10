Bayer Leverkusen-Milan le pagelle | Maignan para tutto Chukwueze i rossoneri sono loro!

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2024) Untimido nel primo tempo, arrembante nella ripresa, torna dalla trasferta dicon 0 punti in tasca. Nel primo tempo soffre tanto la pressione del, nella ripresa, dopo il gol subito, colpisce una traversa e sfiora più volte il pareggio senza mai riuscire a trovare la via del gol. Ledirealizzate dalla redazione di CalcioWeb. Ledi8:praticamente, se il passivo è meno pesante è merito suo. Sul gol ha poche colpe, aveva già fermato Frimpong. Si prende anche qualche licenza in impostazione. Il migliore del. Emerson Royal 5: va in difficoltà in fase difensiva quando viene puntato, in fase offensiva non incide. Resta un oggetto misterioso del calciomercato rossonero.