Atletico Madrid bandito a vita uno degli autori di lancio di oggetti a Courtois

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’ha comunicato di aver “” unodeldinei confronti di Thibautnel corso del derby contro il Real. Un fatto avvenuto a circa venti minuti dal termine dell’incontro, e che ha portato alla sospensione dello stesso per diversi minuti. In una nota, l’ha fatto sapere di essere al lavoro “con la polizia per identificare le altre persone coinvolte, che saranno espulse definitivamente non appena saranno localizzate”. Diversideldiavevano il volto coperto, situazione che ha portato i Colchoneros a implementare “immediatamente” nel suo regolamento il divieto di utilizzare nello stadio qualsiasi elemento o indumento “che impedisca di distinguere il volto di una persona per nascondere la sua identità.