Aerei Wizz Air inaugura Training center a Fiumicino | Ottimisti e positivi per questa collaborazione

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di martedì 1 ottobre 2024) La compagnia aeraAir hato un nuovo centro di addestramento per piloti presso l’aeroporto internazionale di Roma. L’investimento, costato oltre 38 milioni di euro, consta dell’installazione di due simulatori di volo, che saranno in grado di formare oltre 4800 piloti ogni anno. Questo centro di addestramento rappresenta il secondo esemplare per la compagnia, dopo il primo nella città natale di Budapest, e sottolinea l’importanza strategica che Roma, e l’Italia più in generale, sta sempre più assumendo perAir. “Investire nelle infrastrutture significa investire nel futuro.