Addio a Francesco Merloni il presidente onorario di Ariston Group aveva 99 anni

(Di martedì 1 ottobre 2024)di, si è spento oggi 1 ottobre nella sua abitazione di Fabriano, in provincia di Ancona, all’età di novantanove. Laurea in Ingegneria Meccanica all’Università di Pisa. Nel 1953 è entrato nell’azienda di famiglia, con sede nelle Marche, contribuendo alla sua crescita e alla diversificazione produttiva. NegliSettanta ha assunto la responsabilità dello sviluppo del settore del riscaldamento dell’acqua e avviato il processo di espansione internazionale dell’azienda attraverso l’apertura di mercati e siti industriali in Europa e in Asia. Alla guida del gruppo per oltre 40, ne ha consolidato la leadership nel mercato globale del comfort termico, promotore di una visione imprenditoriale che coniuga competizione internazionale, radicamento territoriale e responsabilità sociale.