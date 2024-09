Treviso medico ‘truffava’ lo Stato lavorando nel privato senza autorizzazione | sequestrati 8mila euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024), 30 settembre 2024 – Esercitava la professione medica in: succedeva a, prima che un’operazione delle Fiamme gialle del Comando provinciale divi ponesse fine. Il blitz è partito da una verifica fiscale che i militari della Tenenza di Vittorio Veneto hanno condotto nei confronti del, che si è conclusa con la constatazione di compensi sottratti a tassazione per oltre 300mila. Si trattava di denaro ricavato principalmente dalle visite per l’idoneità alla guida di automezzi effettuate dal 2016 presso varie scuole guida. Per ricostruire l’accaduto è stata dunque fondamentale la documentazione fornita dalla Motorizzazione.