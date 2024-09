Traffico Roma del 30-09-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 30 settembre 2024) LuceverdeUn saluto dalla redazione rallentamenti perintenso sulla carreggiata esterna del raccordo tra Laurentina ed Anagnina si rallenta anche in interna tra i miei Salaria brevi code peranche sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est rallentamenti sulla stessa tangenziale Tra viale di Tor di Quinto e via Salaria a San Giovannirallentato per un incidente sul viadotto della Magliana altezza incrocio con via del Cappellaccio da questa mattina e Fino al prossimo 3 ottobre lavori di potatura in via Tiziano tra Piazza Apollodoro e Piazza Cardinal Consalvi tra le 7 e le 17 previste chiusure alin base all’ avanzamento dei lavori maggiori informazioni su queste notizie sono disponibili sul sito.luceverde.