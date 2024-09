Roma verso l’Elfsborg | seduta di scarico a Trigoria

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 30 settembre 2024) Non si ferma mai la stagione della. Archiviata la vittoria in rimonta contro il Venezia, la secondo consecutiva in campionato dopo quella sull’Udinese, per i giallorossi è già tempo di tornare a pensare all’Europa League. Giovedì 3 ottobre, infatti, i ragazzi di Ivan Juric saranno di scena alla Boras Arena per la sfida al, valida per il secondo turno della competizione. Solitapost partita per i capitolini, con la squadra divisa in due gruppi:per i calciatori scesi in campo contro i veneti, mentre il resto della squadra a faticare. Il tour de force giallorosso è quasi giunto al termine e c’è la sensazione che il tecnico possa concedere un turno di riposo a qualche giocatore. Su tutti Gianluca Mancini, uscito acciaccato dall’ultimo impegno di campionato.diSportFace.