(Di lunedì 30 settembre 2024) Il ministero degli Esteriha sviluppato una piattaforma digitale sicura, chiamata, per stabilire un collegamento diretto con le aziende cinesi operanti all’estero. Questa iniziativa, avviata nel 2017, richiede alle aziende partecipanti di inviare report regolari riguardo alle loro attività e alle condizioni di sicurezza locali. Secondo documenti interni ottenuti e verificati dal think tank Australian Strategic Policy Institute, la piattaforma rappresenta un passo significativo nel rafforzamentosicurezza eprotezione degli interessi cinesi a livello. La Belt andInitiative, la cosiddetta Vialanciata dal leader Xi Jinping un decennio fa, ha visto la Cina investire in progetti in oltre 100 Paesi, soprattutto nelle regioni in via di sviluppo.