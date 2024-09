Pensioni ottobre 2024 | aumenti e nuove date di pagamento

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il mese disi prospetta particolarmente favorevole per milioni di pensionati italiani, che vedranno un incremento nel loro assegno mensile. Grazie a specifiche misure fiscali, circa 16 milioni di persone beneficeranno di un aumento della propria pensione, con un vantaggio particolare per coloro che percepiscono la pensione minima. Vediamo chi sono i pensionati che godranno di questo beneficio e il calendario dei pagamenti per la pensione di. Aumento: per chi scatta e quanto si prenderà ? Per i beneficiari della pensione minima, l’importo mensile subirà un aumento di 16 euro, passando da 598,77 euro a 614,77 euro. Questo incremento rappresenta un importante sostegno per una fascia di pensionati particolarmente vulnerabile.