Offerta Super Fibra WindTre | Internet e Amazon Prime

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di lunedì 30 settembre 2024)per la linea fissa prevede la navigazionesenza limiti fino a 2,5 Gbps, modem Wi-Fi 6, un anno diincluso e Giga illimitati su 3 SIM nel costo mensile di 22,99€ al mese. Questaconsente di portare la velocità e la stabilità dellaottica direttamente a casa, a un prezzo competitivo e con vantaggi esclusivi per chi è già cliente mobile dell’operatore arancione.Vodafone: zero per l’attivazione e canone a 25,90€ al meseSe stai cercando una connessioneveloce e affidabile per la tua casa, l’è la scelta ideale. Questa promozione offre una velocità di navigazione fino a 2,5 Gbps in tecnologia FTTH, il che significa massima stabilità e prestazioni elevate.