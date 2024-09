Nasce formaggio di capra per chi soffre di insufficienza renale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 30 settembre 2024) cronacheArriva dall’Ogliastra, precisamente da Lotzorai, il primodial mondo senza fosfato, un alimento adatto, quindi, anche per le persone affette da. A produrlo nell’isola è il mini caseificio dei Fratelli Pistis, con in testa Carlo che da poco ha trionfato agli Oscar Green Sardegna nella categoria: «L’Impresa che cresce». Il«Frip’ è nato dalla collaborazione con il tecnico caseario, Bastianino Piredda e partito dal progetto del Policlinico di Milano portato avanti da un’idea del dottor Gianluigi Ardissino, pediatra e nefrologo che da 30 anni si occupa di neonati affetti da malattie renali che non potendo rinunciare al latte, assumere l’alimento con l’integrazione aggiuntiva di un integratore alimentare inodore e insapore che non altera il gusto del latte, facendolo accettare dal bambino con facilità, il calcio carbonato.