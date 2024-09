Morto Kris Kristofferson fu la leggenda ribelle della musica country

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 30 settembre 2024) E‘ venuto a mancare il cantautoretofferson all’età di 88 anni: artista poliedrico, fu unaE’all’età di 88 annitofferson, cantautore, attore e icona. L’artista, che da oltre un decennio combatteva contro problemi di memoria, ha lasciato un segno indelebile nella storiaamericana grazie a brani indimenticabili come “Sunday Morning”, “Me and Bobby McGee” e “For the Good Times”. La sua carriera, iniziata negli anni ’70, è stata costellata di successi e collaborazioni illustri, tra cui quella con Johnny Cash.tofferson, con la sua inconfondibile “barba da hobo” e le origini svedesi, ha saputo conquistare il pubblico di tutto il mondo con la suaautentica e il suo spirito