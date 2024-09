Mondiali ciclismo i promossi e bocciati | Pogacar vola van der Poel risponde presente Jorgenson e gli italiani male

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024) Si è disputata ieri l’attesissima prova in linea degli élite uomini aidisu strada in Svizzera. È stato uno spettacolo unico, come previsto alla vigilia: andiamo a scoprire ie iTadej: promosso con il massimo dei voti ed anche la lode. Scatta a 100 chilometri dal traguardo, sembra un attacco folle, invece i rivali lo rivedono dopo il traguardo. Dopo Liegi, Giro e Tour ecco anche il Mondiale in una stagione da sogno per il fuoriclasse slovacco che entra sempre più nella storia di questo sport. Ben O’Connor: prima di questo mese è sempre stato un’incognita. Con due gare, diverse, ma parallele, riesce a stupire il mondo agguantando prima il secondo posto alla Vuelta, poi la medaglia d’argento aicon uno scatto all’ultimo chilometro che sorprende i rivali.