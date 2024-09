Modificato il confine italo-svizzero | conseguenza dello scioglimento dei ghiacciai

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Roma, 30 settembre 2024 – Le conseguenze del riscaldamento globale stanno diventando sempre più tangibili, anche per l’Italia: lo storicocon la Svizzera è stato spostato, in accordo con il paese elvetico, a causadei. Il cambiamento interessa l’area della cima del Monte Cervino, una delle vette più alte d’Europa, che si estende tra la regione svizzera di Zermatt e la Valle d’Aosta. In una dichiarazione a Bloomberg, il governoha affermato: “Sezioni significative delsono definite dalle linee di spartiacque o di cresta dei, del firn o delle nevi perenni. Queste formazioni stanno cambiando a causadei”. La modifica interesserà anche la famosa stazione sciistica di Zermatt.