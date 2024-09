MILLY CARLUCCI | SFRUTTO POLEMICHE TRA BARBARA E SELVAGGIA? NON FUNZIONA COSÌ

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di lunedì 30 settembre 2024)è pronta ad accogliered’Urso a Ballando con le Stelle. Un’ospitata che vede la luce dopo una lunga gestazione come per ogni ospite speciale. Sulla scelta di chiamared’Urso come ballerina per una notte, la regina del sabato sera di Rai1 spiega: C’era stato un tentativo anni fa per portaresu questa pista. Ci siamo tenute in contatto. Il motivo per cuid’Urso può essere una stupenda ballerina per una notte è perché è un personaggio. Dovremmo invitare persone sconosciute? Ha un suo pubblico e tutti i pubblici meritano rispetto. Ci siamo assicurati un personaggio importante, come cerchiamo di fare sempre. Nessuna dietrologia, nessuna voglia di riesumare antiche ruggini conLucarelli, conclude la. Sfruttare possibilitra lei e? La nostra giuria è lì per giudicare e tutti sono giudicabili.